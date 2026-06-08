VIDEO / Fenomenalni napadač Bayerna hat-trickom donio pobjedu Francuskoj u posljednjoj provjeri za Mundijal

Podijeli :

Francuska je u Lilleu u ponedjeljak navečer odigrala svoju posljednju pripremu utakmicu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Tricolori su ugostili Sjevernu Irsku koju su porazili s 3:1.

Dugo se Francuska u prvom dijelu mučila s probijanjem niskog bloka 70. reprezentacije svijeta. Jednom su čak uspjeli i zatresti mrežu preko Kyliana Mbappea, no taj gol je poništen zbog zaleđa Desirea Douea u začetku akcije.

Ipak, finalisti Svjetskog prvenstva iz 2022. godine poveli su u 43. minuti kada je Michael Olise najbolje reagirao na odbijenu loptu i pogodio za 1:0.

U drugom dijelu Francuzi ipak nisu morali dugo čekati na pogodak pa je Olise već u 49. minuti zabio za 2:0 protiv Sjeverne Irske.

Uspjeli su gosti smanjiti u 64. minuti preko Patricka Kellyja da bi u 75. minuti Olise zabio i svoj treći pogodak na utakmici. Tako je krilni napadač Bayern Munchena kompletirao hat-trick u posljednjoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te su Tricolori s 3:1 bili bolji od Sjeverne Irske.

Francuska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini I s Norveškom, Senegalom i Irakom. S druge strane. Sjeverna Irska nije se plasirala na Mundijal te njih nećemo gledati u Sjevernoj Americi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.