Arsenal nakon osvajanja Premier lige napravio drastičan potez: Otpustili su važnog člana stožera

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Arsenal je u sezoni 2025./2026. uspio osvojiti Premier ligu što im je ujedno i prvi naslov nakon 22 godine čekanja i povijesne sezone 2003./2004. kada su ligu osvojili bez poraza.

Međutim, unatoč sjajnoj sezoni u kojoj su Topnici stigli i do finala Lige prvaka, finala EFL Kupa i četvrtfinala FA Kupa, napravljeni su rezovi u njihovoj momčadi.

Upravo je veliki rez napravljen u ponedjeljak navečer kada je otpušten vođa medicinskog tima Zafar Iqbal.

On je u klub stigao iz Crystal Palacea 2024. godine, a cilj je bio smanjiti broj ozljeda u redovima Arsenala. Ipak, u sjevernom Londonu i dalje nisu imali sreće s ozljedama, a ono što ih je spasilo je širok kadar i brojna pojačanja u ljetnom prijelaznom roku.

S terena su u Arsenalu ove godine duže vrijeme izbivali Bukayo Saka, Kai Havertz, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, a bilo je tu i brojnih manjih ozljeda.

Kako navodi engleski Telegraph, ova odluka iznenadila je brojne u klubu te je sada ostalo upražnjeno mjesto zaduženo za brigu o zdravlju igrača. Do početka sezone ostalo je dva mjeseca pa bi Topnici ubrzo mogli predstaviti novog vođu liječničkog tima.