Tjedan dana nakon velike pobjede UFC je neugodno iznenadio Antu Deliju

Ante Delija je nešto više od tjedan dana nakon impresivne pobjede nad Marcin Tybura u svom debiju u UFC-u, na priredbi UFC Fight Night u Parizu, doživio iznenađujući pad na ljestvici teške kategorije.

U Parizu je ne samo slavio, već je dobio i bonus za izvedbu večeri. Time je odmah skočio na deveto mjesto ljestvice izazivača, dok je Poljak pao na desetu poziciju.

Ipak, nakon nove UFC priredbe — iako se na njoj nije održala nijedna borba u teškoj kategoriji — došlo je do promjene poretka: Delija je pao na deseto mjesto, a Tybura je vraćen ispred njega.

Budući da se UFC-ove ljestvice formiraju zbrajanjem bodova iz pojedinačnih ljestvica novinara i analitičara, očito je dio njih naknadno promijenio mišljenje i predao nove liste, umjesto da su ponovili prethodne.

Iako ova promjena ne bi trebala previše zabrinuti Deliju, jer bi se 1. studenog trebao boriti protiv šestog borca ljestvice, Waldo Cortez Acosta, i to u glavnoj borbi Fight Nighta, situacija pokazuje koliko UFC-ove rang-ljestvice znaju biti nelogične i kako ih ne treba uzimati previše k srcu. U slučaju pobjede, Delija bi svakako preuzeo visoku poziciju, neovisno o tome je li prije borbe bio deveti ili deseti.