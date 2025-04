Stipe Miočić u lipnju stiže u Hrvatsku!

Podijeli :

Glavna zvijezda u Zadru bit će UFC prvak, Stipe Miočić.

Sunset Sports Media Festival, najuzbudljiviji sportsko-poslovni događaj na raskrižju sporta, medija i biznisa, vraća se u Zadar od 5. do 7. lipnja 2025. u svom četvrtom izdanju.

Jedno od najvećih iznenađenja ove godine je dolazak Stipe Miočića, četverostrukog UFC prvaka i jednog od najdominantnijih boraca u povijesti teške kategorije.

“Posebno me veseli što ću za nešto više od mjesec dana biti dio Sunset Sports Media Festivala, priče koja je danas poznata diljem svijeta. Bit će to prilika za druženje s nevjerojatnim ljudima na jednoj od najljepših destinacija; no za mene ovo nije samo dolazak u Hrvatsku, to je povratak kući s osjećajem duboke osobne povezanosti i zahvalnosti”, izjavio je Stipe Miočić, UFC prvak u teškoj kategoriji u dva navrata.

“Velika mi je čast najaviti dolazak Stipe Miočića, jednog od najvećih MMA boraca svih vremena i sportaša koji je svojim uspjesima, karakterom i vrijednostima ostavio neizbrisiv trag u svijetu borilačkog sporta. Njegova priča simbol je upornosti, predanosti i ponosa, te vjerujem da će njegovo sudjelovanje na ovogodišnjem Festivalu inspirirati sve naše posjetitelje”, rekao je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Media Festivala i bivši NBA igrač.