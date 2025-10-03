Stipe Miočić otvoreno o emotivnoj majci i porazima koje ne gleda

Podijeli :

Foto: Sofascore

Stipe Miočić, koji je u povijesti MMA-a upisan kao jedan od najvećih UFC teškaša svih vremena, nedavno je sa svojom obitelji boravio u Hrvatskoj.

Tijekom posjeta Zadru, gdje je bio gost Sunset Sports Festivala, snimljen je novi, poseban nastavak YouTube serijala Sofascorea – A Guest and a Half. U opuštenom razgovoru Miočić je otkrio detalje o svojim najvećim borbama, životu nakon karijere i emotivnom povratku u domovinu svojih roditelja.

Prisjetio se Miočić zadnje borbe gdje je poražen od Jona Jonesa, jednog od najpoznatijih američkih boraca. Iako poražen, Miočić priznaje da je dao sve od sebe:

“Osjećao sam se dobro. Razmjenjivali smo udarce, a onda me pogodio kružnim udarcem. U kampu sam to stalno trenirao, uvijek blokirao, ali u tom trenutku sam zakasnio za jedan trenutak. On je jako dobar, ali ima svoje slabosti.’’

Na pitanje vraća li se ikada svojim borbama, Miočić je bio jasan: “Ne! Možda pogledam one koje sam dobio, ali poraze ne. Nemam potrebu to gledati ponovno.” Dodao je i da su mu porazi jedino za čim žali u karijeri, no i u njima vidi lekciju: “Svaki poraz boli, ali ne možeš ga vratiti. Što te ne ubije, to te ojača.”

Za Miočića je posjet Hrvatskoj imao osobito značenje – po prvi put je u Hrvatsku stigao s cijelom obitelji, uključujući majku koja se nije vraćala više od 50 godina.

“Napokon sam završio postupak za državljanstvo, sad smo svi dvojni državljani. Mama je također došla, nije bila ovdje otkako se preselila u SAD, više od pola stoljeća. Bila je emotivna, a ona inače nije osoba koja pokazuje emocije.”

Miočić ističe da je najljepši dio svega bio pokazati djeci gdje su njihovi korijeni.

“Nevjerojatno je voditi ih kroz zemlju, pokazivati im koliko je Hrvatska lijepa i koliko su ljudi gostoljubivi. Moja kćer je rekla: ‘Ovi ljudi su tako ljubazni!’ Moj sin se samo igrao, trčao okolo, uživao. Supruga je bila oduševljena.”

