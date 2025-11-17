Službeno je: Joshua će se boriti s poznatim YouTuberom i influencerom

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver

Popularni influencer i YouTuber koji je postao boksač, u ring će ući s jednim od najvećih teškaša ovog stoljeća.

Ugovoren je meč Jakea Paula i Anthonyja Joshue. On će se održati 19. prosinca u Miamiju, a riječ je o profesionalnom meču teške kategorije.

“Ovo nije simulacija pomoću umjetničke inteligencije. Ovo je Sudnji dan”, izjavio je Paul pa dodao:

POVEZANO Bivši boksački prvak pao na doping testu, u krvi mu pronašli tragove kokaina

“Profesionalni meč teške kategorije protiv elitnog svjetskog prvaka u njegovom najboljem izdanju. Kad pobijedim Anthonyja Joshuu, svaki će se upitnik izbrisati i nitko mi više neće moći osporiti priliku da se borim za svjetski naslov.

Svima koji me mrze, ovo ste željeli. Ljudima u Ujedinjenom Kraljevstvu, žao mi je. U petak, 19. prosinca, pod svjetlima Miamija, uživo diljem svijeta samo na Netflixu, baklja će se predati, a britanski Golijat bit će uspavan.”

Paul u svojoj profesionalnoj karijeri ima 12 pobjeda i jedan poraz, a sve je započeo mečevima protiv sportaša koji ne dolaze iz boksa. Nakon toga se prebacio na MMA borce poput Bena Askrena i Tyrona Woodleya, imao je i mečeve protiv Mikea Tysona i Julija Cesara Chaveza mlađeg, protiv kojeg je ostvario svoju najozbiljniju pobjedu, a jedini poraz nanio mu je Tommy Fury.