Joshua preživio tešku prometnu nesreću u Nigeriji, dvoje ljudi je poginulo

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Anthony Joshua preživio je tešku prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe.

Prema lokalnim izvješćima, njegovo je vozilo udarilo u parkirani kamion na autocesti Lagos–Ibadan, u blizini Makuna u Nigeriji. Joshua je prošao s posjekotinama i modricama, prenosi Boxingnews24.

Očevici navode da je Joshua sjedio iza vozača i da je ukupno četvero ljudi bilo u vozilu koje je izazvalo sudar.

Snimke s mjesta nesreće prikazuju ga bez majice, okruženog razbijenim staklom, kako sjedi u prašini pokraj uništenog Lexusa u totalnom šoku.

Hitne službe prebacile su ga u interventno vozilo, gdje je razgovarao s policijskim službenicima. Joshuin tim oglasio se kratko, poručivši da je “dobro“. Dvoje drugih sudionika nesreće nažalost nije se izvuklo.