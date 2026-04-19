Martinjak nokautirao srpskog borca u prvoj rundi, nakon meča razmijenili zastave

Najbolji hrvatski borac u boksu golim šakama, Marko Martinjak, ponovno je nastupio u ringu samo 56 dana nakon uvjerljive obrane BKB titule protiv Isaaca Villanueve i upisao još jednu dominantnu pobjedu. Pred domaćom publikom u Zaboku, u disciplini ekstremnog boksa, svladao je srpskog borca Mihaila Đokića nokautom već u prvoj rundi.

Martinjak je bio glavna zvijezda premijerne priredbe CFL 1, gdje se u glavnoj borbi večeri suočio s Đokićem. U početku je trebao nastupiti protiv Mathiasa Martića, bivšeg prvaka Vendette u boksu bez rukavica, no taj je meč otkazan zbog Martićeve ozljede.

Od samog početka borbe Martinjak je nametnuo tempo, iako je Đokić uzvratio i ušao u otvorenu razmjenu udaraca. Ipak, već nakon otprilike minute i dvadeset sekundi srpski borac prvi put završava u nokdaunu nakon snažne serije udaraca.

Ukupno ga je Martinjak četiri puta slao na pod, no Đokić je pokazao veliku izdržljivost i svaki put se uspio podići. Hrvatski borac nastavio je s pritiskom i serijama udaraca, a kada se činilo da će Đokić izdržati rundu, uslijedio je novi nalet.

Nakon jedne od završnih serija Martinjak je gotovo izbacio protivnika iz ringa, pa je sudac odlučio prekinuti meč nekoliko sekundi prije kraja prve runde. Nakon borbe Martinjak je pohvalio Đokićevu čvrstinu, a njih dvojica su u sportskom duhu razmijenili zastave i zajedno se fotografirali.

Martinjaku ovo nije bio prvi nastup u boksu s MMA rukavicama – ranije je na priredbi Golden Fight 8 nokautirao Tina Patrlja također u prvoj rundi. Ovom pobjedom svoj skor u toj disciplini povećao je na 2-0.