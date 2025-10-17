Plazibat se vraća nakon duge pauze: ‘Spreman sam otkinuti neke glave’

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat vraća se u ring nakon dvije i pol godine pauze zbog ozljede.

Na Glory Collisionu 8, koji će se održati 13. prosinca u nizozemskom Arnhemu, borit će se protiv Levija Rigtersa u teškoj kategoriji. Nakon objave meča, Plazibat je na Instagramu poručio rivalima u teškoj kategoriji da bude spremni.

Plazibat se vraća u ring nakon dvije i pol godine

“Poruka za sve. Malo ste zaboravili na mene. Mislili ste da spavam i ne treniram. Mislili ste da vas ne gledam. Sve ćete vidjeti u prosincu. Vratio sam se, iako nikada nisam otišao. Spreman sam otkinuti neke glave.”

Obratio se i Rigtersu:

“Ići ću naprijed, vršiti pritisak i čekati dok ne pukneš. Budi spreman i nemoj biti u lošoj formi, da ti nedostaje treninga ili bilo čeg drugog. Ja ću biti spreman.”

Plazibat se trebao boriti protiv Rigtersa prošle godine u Zagrebu, ali je zbog ozljede meč otkazan. Ovoga puta pobjednik će izboriti mjesto na turniru osmorice najboljih kickboksača svijeta sljedeće godine.

Splićanin se nije borio od lipnja 2023., kad ga je nokautirao Nigerijac Tariq Osaro, a pritom je slomio ruku. U karijeri ima 27 mečeva, 22 pobjede (13 nokautom) i pet poraza. Rigters, 30-godišnji Nizozemac visok dva metra i težak 113 kilograma, ima 21 pobjedu (11 nokautom) i četiri poraza.