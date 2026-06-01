Strava na proslavi titule: Jedan izboden, 16 uhapšenih, napadnuta policija

Arsenal

Arsenalova proslava naslova engleskog prvaka obilježena je i ozbiljnim sukobima tijekom kojih je jedan navijač izboden nožem, a 16 ljudi je uhićeno.

Londonska policija potvrdila je da je morala blokirati područje u ulici Hornsey, 15 minuta hoda od Arsenalovog stadiona Emirates, u 21:33 nakon izvješća o napadu nožem. Muškarac koji je izboden prebačen je u bolnicu.

Ukupno 16 ljudi je uhićeno tijekom proslave zbog niza prekršaja, uključujući nerede u pijanom stanju, prekršaje vezane uz drogu, seksualni napad i napad na djelatnike hitne pomoći.

Video snimke s mjesta događaja prikazuju najmanje desetak izgrednika kako se penju na krov policijskog kombija, udaraju po vozilu i skandiraju, a neki od njih piju alkohol. Neke fotografije prikazuju policajce kako podižu palice prema gomili navijača. Policija je potvrdila da je šest osoba uhićeno zbog napada na policajce.

Londonska vatrogasna brigada (LVB) priopćila je da je spasila “približno 75 ljudi” s opasnih visina tijekom proslave i pozvala navijače da se ne penju na krovove. Vatrogasci su također reagirali na požar u hotelu, za koji se vjeruje da ga je izazvala zalutala baklja.

“Srećom, požar je prouzročio samo manju štetu na fasadi”, rekao je pomoćnik komesara LVB-a Pete Gouldburn. “Vjeruje se da su pirotehnički uređaji također aktivirali protivpožarne alarme na nekoliko drugih lokacija u tom području.”