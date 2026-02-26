Dubai leži Rubljovu, peto polufinale za ruskog tenisača u Emiratima

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Rus Andrej Rubljov (ATP - 18.) pobijedio je Francuza Arthura Rinderknecha (ATP - 31.) sa 6-2, 6-4 i po peti put u karijeri se plasirao u polufinale ATP 500 turnira u Dubaiju.

Ruskom tenisaču je ovo sedmi nastup na Dubai Duty Free Championshipu, a iza sebe ima jedan osvojen trofej (2022.) i jedno finale (2023.).

Rubljov je za pobjedu nad Rinderknechom trebao samo 75 minuta. U polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Čeha Jakuba Menšika (ATP – 13.) i Nizozemca Tallona Griekspoora (ATP – 25.).

Prvi polufinalni par je poznat, a čine ga Rus Danjil Medvjedev (ATP – 11.) i Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP – 8.).