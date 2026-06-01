Vrijeđao sutkinju na Roland Garrosu pa dobio paprenu kaznu: Vallejo ostao bez pola nagrade

Organizatori pariškog Grand Slam turnira Roland Garrosa kaznili su s čak 65.000 eura paragvajskog tenisača Adolfa Daniela Valleja zbog vrijeđanja sutkinje.

Vallejo je nakon čak pet sati igre poražen u drugom kolu Roland Garrosa od mladog francuskog tenisača Kouamea koji je u petom setu slavio sa 7-6 (10-8). Poslije iscrpljujućeg meča 22-godišnji Paragvajac se osvrnuo i na brazilsku sutkinju Anu Carvalho.

„Meč kao što je bio ovaj mora suditi muškarac. U takvim je uvjetima ženi vrlo teško jer je publika zahtjevna i treba imati dosta snage kako bi se išlo protiv publike i stekli se uvjeti za normalan tenis. Ženi je to teže napraviti nego li muškarcu“, rekao je trenutačno 71. tenisač svijeta i odmah skupio silne negativne komentare francuske javnosti i medija koji su takve riječi izjednačili sa seksističkim napadima.

Jednako su reagirali i organizatori samog turnira koji su izrekli visoku kaznu.

„Izrečena je kazna od 65.000 eura što je otprilike polovica njegove nagrade. Mi takve izjave ne možemo prihvatiti. Niti mi kao turnir, niti savez, a neprihvatljivo je i na široj razini“, rekla je direktorica turnira Amelie Mauresmo, nekada uspješna francuska tenisačica.