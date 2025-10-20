Lara Cvjetko osvojila zlato na Grand Prixu u Guadalajari

Hrvatska judašica Lara Cvjetko (JK „Solin“) osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg na Grand Prix turniru koji se od 17. do 19. listopada održao u Guadalajari.

Na ovom turniru, jednom u nizu IJF Svjetske judo turneje, okupio se 231 džudaš i džudašica iz 33 države, a među njima ih je bilo, uz Cvjetko , još petoro iz Hrvatske.

Kategorija -70 kg odvijala se uglavnom očekivano, a svjetski ‘broj jedan’ Lara Cvjetko još je jednom potvrdila svoju dosljednost i taktičku inteligenciju. Od prve borbe pokazala je smiren autoritet, vodeći svaku borbu s preciznošću i kontrolom. U finalu kategorije -70kg Cvjetko se susrela Njemicom Denom Pohl. Početna razmjena gardova dala je prednost iskusnijoj Lari Cvjetko, koja je postigla yuko čistim o-soto-gaeshijem. Od tog trenutka problem je postao gotovo nerješiv za Pohl. Obrana od Cvjetko bila je kompaktna, disciplinirana i precizna, ne ostavljajući protivnici prostora za probijanje. Kontrolirajući ritam natjecanja, Cvjetko je osigurala pobjedu i osvojila zlatnu medalju, zasluženo potvrdivši svoju trenutnu dominaciju.

“Jako sam sretna što sam uspjela uzeti još jedno zlato na Grand Prixu i još bodova na svjetskoj rang ljestvici te tako potvrditi svoj broj jedan. Zadovoljna sam svojim borbama, mislim da sam u dobroj formi i veselim se nastupu u Zagrebu za četiri tjedna”, kazala je 24-godišnja viceprvakinja svijeta.

U jutarnjem preliminarnom djelu natjecanja status nositeljice donio joj je prvo kolo slobodno, u drugom kolu pobjeđuje Talijanku Martinu Esposito. Polufinale donosi joj neugodnu Belgijku Gabriellu Willems, brončanu s olimpijskih igara u Parizu, koju je svladala 1-0, odnosno bacanjem za yuko.

“Jako sam sretan i zadovoljan današnjim nastupom Lare, odradila je taktički savršeno sve borbe i osvojila još jednu medalju na IJF Tour-u. Ono što me posebno veseli je njezin kontinuitet osvajanja medalja na najvećim natjecanja i nadam se da ćemo tako nastaviti na posljednjem turniru u godini, IJF Grand Prix-u Zagreb. Ovom prilikom ću pozvati sve da nam daju veliku podršku na GP-u i da navijaju za našu reprezentaciju”, izjavio je trener Dragan Crnov.

Uz Cvjetko, drugog dana su nastupile Katarina Krišto (JK „Dalmacijacement“ – Kaštel Sućurac), te njena mlađa sestra Nina (JK „Solin“), no obje su upisale poraz već u prvom kolu.