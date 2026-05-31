Amerikanci pobjednički odradili provjeru protiv Senegala, Mane zabio dva gola

Photo/Scott Kinser via Guliver Images

Jedni od domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu, Amerikanci, u pripremnoj su utakmici svladali Senegal 3:2.

Nakon što su krajem ožujka i početkom travnja u prijateljskim ogledima izgubile od Belgije i Portugala, Sjedinjene Američke Države sada su porazile Senegal 3:2 na domaćem terenu u Charlotteu.

Izbornik Mauricio Pochettino imao je određenih problema u slaganju rostera budući da nema stopera Chrisa Richardsa koji se oporavlja od ozljede gležnja. No i bez Richardsa Amerikanci su bili raspoloženi i raspucani, iako ne i posve pouzdani u obrani.

Dest i Pulišić odveli su SAD na 2:0 golovima u 7. odnosno 20. minuti, no Mane je netom prije odmora (44.) vratio afrički sastav u igru.

U drugo poluvrijeme obje su momčadi ušle s bitno izmijenjenim postavama. Već u 49. SAD su došle do 3:1 golom Baloguna, ali je gol poništen zbog zaleđa. Samo tri minute kasnije Senegal je izjednačio novim golom Manea, ali u 63. Balogun je ponovno bio precizan za 3:2 i tada ništa nije moglo poništiti njegovo slavlje.

Amerikanci 6. lipnja igraju protiv Njemačke u Chicagu, a onda Svjetsko prvenstvo otvaraju 13. lipnja u Los Angelesu protiv Paragvaja. U skupini su još s Australijom i Turskom.

Senegal pak kreće protiv Francuske 16. lipnja u New Jerseyju, a onda igraju još s Norveškom i Irakom.