VIDEO / Njemačka u Mainzu uvalila četiri komada 73. reprezentaciji svijeta

Podijeli :

Njemačka je započela pripreme za Svjetsko prvenstvo pripremnim susretom s Finskom u Mainzu i pobijedila je 4:0. U 34. minuti Elf je doveo u vodstvo Deniz Undav svojim petim pogotkom za reprezentaciju, nakon asistencije Kimmicha. U drugom dijelu zabijali su još Wirtz, ponovno Undav i za kraj Musiala, za uvjerljivo slavlje protiv 73. reprezentacije FIFA-inog renkinga. Završnu provjeru prije Mundijala Nijemci imaju 6. lipnja u Chicagu protiv domaćina SAD-a. Za Finsku je igrao stoper Istre Samuli Miettinen, kao i bivši igrač Istre Ville Koski.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.