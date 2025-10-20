Boksački skandal u Belgiji: Albanac ugrizao Srbina i pobijedio

Podijeli :

xStephenxSarrex via Guliver

Skandal na profesionalnoj boksačkoj priredbi u belgijskom gradu Nouvel Leuvenu. U sve su bili umiješani Srbin Đorđe Stojković i belgijski boksač albanskog podrijetla – Meriton Karaxha.

Sredinom četvrte runde, Karaxha je ugrizao Stojkovića za rame, te se srpski boksač morao uhvatiti za ranu u bolovima i prekinuti borbu.

POVEZANO VIDEO / Martinjak nokautirao protivnika u prvoj rundi i osvojio novu titulu

Međutim, tada je sudac donio iznenađujuću odluku da meč zabilježi kao tehnički nokaut i pobjedu domaćeg boksača, umjesto da diskvalificira Karaxhu.

“Do trenutka prekida, meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobjedu u gostujućem ringu. Profesionalni boksački savez Srbije poslat će službenu žalbu Belgijskom boksačkom savezu i zatražiti da se pregleda snimka meča i promijeni odluka“, navodi Srpski profesionalni boksački savez na svojoj Facebook stranici.