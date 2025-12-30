Joshuine ozljede ipak nisu lakše, prijeti li mu nakon nesreće kraj karijere?

Podijeli :

Anthony Joshua preživio je stravičnu prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginula dva njegova bliska prijatelja, no nove informacije koje stižu iz njegovog okruženja izazvale su dodatnu zabrinutost u svijetu boksa.

Prvotne službene objave govorile su o lakšim ozljedama, no izvori bliski bivšem svjetskom prvaku teške kategorije sada upozoravaju da bi stvarno zdravstveno stanje moglo biti ozbiljnije nego što se isprva pretpostavljalo. Toliko ozbiljno da se u boksačkim krugovima, doduše oprezno, već spominje i mogućnost da se njegova karijera približava kraju.

Sumnje na unutarnje ozljede i dug oporavak

Prema informacijama iz Joshuinog okruženja, liječnici izražavaju zabrinutost zbog mogućih ozljeda rebara i koljena, ali i potencijalnih unutarnjih oštećenja koja se često ne mogu odmah precizno dijagnosticirati nakon teških sudara.

Iako je Joshua stabilno i pod stalnim liječničkim nadzorom, jasno je da brz povratak treninzima i borbama u ovom trenutku nije realan.

„Sada nitko ne razmišlja o boksu. Prioritet je da se Anthony u potpunosti oporavi, i fizički i mentalno“, naveo je jedan izvor blizak njegovu timu.

Psihološki teret tragedije

Osim fizičkih posljedica, sve se više ističe i psihološki aspekt nesreće. Joshua je preživio sudar u kojem su stradali ljudi s kojima je godinama bio nerazdvojan, što bi, prema mišljenju stručnjaka, moglo ostaviti dugotrajan emocionalni i mentalni trag.

U boksačkim krugovima već se povlače paralele s borcima koji se nakon sličnih trauma nikada nisu vratili na istu razinu, a neki su se u potpunosti povukli iz sporta.

Megameč s Furyjem ozbiljno doveden u pitanje

Sve to baca veliku sjenu na dugo najavljivani megameč protiv Tysona Furyja, borbu procijenjenu na više od 100 milijuna eura, koja je bila planirana za kraj 2026. godine.

Ako se potvrde teže ozljede ili potreba za dugotrajnim psihičkim oporavkom, postoji realna mogućnost da se taj spektakl nikada ne realizira – što bi ujedno značilo i gubitak posljednjeg velikog poglavlja Joshuaove karijere.

Posebno je upečatljiv kontrast s onim što se događalo neposredno prije nesreće. Samo deset dana ranije Joshua je nokautom svladao Jakea Paula, djelovao fizički dominantno i otvoreno govorio o povratku na svjetski vrh.

Danas se, umjesto o titulama i velikim borbama, govori isključivo o njegovu zdravlju i budućnosti izvan ringa.