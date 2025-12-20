Joshua i Paul suspendirani nakon borbe

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova.

POVEZANO Paul nakon borbe s Joshuom: ‘Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela’ Joshua: Neki su ljudi jednostavno tu da bi bili nokautirani… Tysone, uđi u ring ako si opasan!

Obzirom na to da je meč održan u Kaseya Centru u Miamiju, bio je pod izravnim nadzorom floridske atletske komisije. Prema važećim pravilima oba borca moraju proći obvezno razdoblje mirovanja od najmanje sedam dana.

Paul je doživio težak nokaut i očekuje se da će njegova suspenzija biti znatno dulja. Mirovat će najmanje 45 dana, a moguće i 60 ili više od 90 dana, ovisno o nalazima detaljnog liječničkog pregleda. Sličan scenarij dogodio se i prošle godine, kada je nakon prekida borbe protiv Mikea Perryja u istoj saveznoj državi suspendiran na 60 dana.

Joshua, s druge strane, tijekom meča nije pretrpio ozbiljnije ozljede pa se predviđa da će njegova suspenzija biti znatno kraća.