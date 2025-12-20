Joshua: Neki su ljudi jednostavno tu da bi bili nokautirani… Tysone, uđi u ring ako si opasan!

Podijeli :

xTomxHoganx-xHoganphotos via Guliver

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova.

Joshua je dao izjavu nakon borbe.

POVEZANO Poznato koliko su Joshua i Paul zaradili od borbe u Miamiju

“Kao što sam najavio, ovog sam tipa trebao prebiti s planom. Znam kakav je borac i rekao sam da ću mu oduzeti dušu. Htio sam vidjeti kako mu duša napušta tijelo iz runde u rundu. A kada dođe vrijeme, neki su ljudi jednostavno tu kako bi bili nokautirani”, rekao je Joshua nakon borbe, iako nije zadovoljan onime što je pokazao.

“To nije bio najbolji nastup. Nije bio najbolji. Cilj je bio pritisnuti Jakea Paula i ozlijediti ga. To je bio zahtjev uoči borbe i to mi je bilo na pameti. Sve je potrajalo možda i duže nego što sam očekivao, ali moja desnica ipak je završila na pravoj destinaciji.”

Pohvalio je Paula.

“Jake Paul je bio stvarno dobar. Želim mu dati priznanje. Vraćao se na noge, iako mu je bilo teško. Tražio je put. Za to je potrebno biti pravi muškarac. Imam poštovanje prema svakome tko navuče ove rukavice i uđe u ring. Moramo poštovati Jakea jer se trudi i pokušava. Bravo, ali ovoga puta je protiv sebe imao pravog boksača koji se nije borio 15 mjeseci. Maknuo sam prašinu s rukavica i jedva čekam 2026. godinu.”

Otkrio je koga želi za idućeg protivnika.

“Ako je Tyson Fury ozbiljan koliko misli da je, onda bolje da svoje tviteraške prste stavi u rukavicu i prihvati borbu protiv jednog od najrealnijih boraca koji će prihvatiti bilo koji izazov. Uđi sa mnom u ring ako si zaista opasan dečko! Ili nemoj pričati.”