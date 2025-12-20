Paul nakon borbe s Joshuom: ‘Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela’

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.
Godinu dana nakon pobjede protiv 58-godišnjeg Mikea Tysona, Jake Paul (185 cm, 98 kg), bivša američka internet senzacija koja je postala promotor i profesionalni boksač, suočio se s mnogo mlađim i opasnijim protivnikom u Joshui (188 cm, 108 kg), 36-godišnjakom, olimpijskim prvakom iz 2012. te bivšim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji.
Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova.
Nakon borbe Paul je završio u bolnici gdje mu je utvrđena dvostruka fraktura. Na društvenim mrežama objavio je snimku rendgena i napisao:
“Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela za 10 dana.”
