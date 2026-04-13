Joker Ilić objasnio zašto je napustio FNC

FNC/Instagram

FNC je proteklog vikenda održao priredbu FNC 29 u ljubljanskoj dvorani Stožice, a nedugo nakon tog događaja hrvatsku organizaciju napustio je Aleksandar Ilić.

Popularni Joker naglasio je da mu je ugovor istekao 7. veljače, a ova potvrda znači da se 37-godišnji Beograđanin neće boriti protiv hrvatskog poluteškaša Đanija Barbira.

“Nažalost, s FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam htio i kakav sam zaslužio“, počeo je 188 cm visoki Srbin, pa dodao:

“Ono što sam doprinio toj organizaciji od prvog trenutka i od mog potpisa do sada dokaz je da se profesionalno odnosim prema poslu i publici. Mislim da je rijetko tko napravio ovakav rezultat u cijelom paketu u svom prvom ugovoru.“

Ilić je istaknuo da je FNC od njega dobio atraktivne mečeve s nokautima, od kojih je posljednji bio protiv popularnog Slovenca Mirana Fabjana na FNC 27 u Münchenu.

“Bez kompromisa. Prihvaćanje mečeva i u većim kategorijama. Isto tako znam koliko vrijedim i čime mi se ukazuje poštovanje, a čime ne“, istaknuo je Ilić.

Kada je riječ o okršaju Ilića (18-7) i Barbira (7-1-0-1), Joker tvrdi da se atmosfera planski podizala, te da je postojala opcija da njihov meč bude glavni 30. svibnja u Beogradu.

“Od 7. veljače moj ugovor je istekao, do danas ugovor i dogovor nije postignut, iako se za pregovore čekalo do prije nekoliko dana, iz nekog razloga to je tako. Također, ja nisam čovjek koji juri novac i uzima po svaku cijenu ono što mu se servira“, pojasnio je Ilić i dodao:

“Iako ja ugovor nemam, niti je dogovor postojao o tom meču, osim što sam ja usmeno prihvatio taj meč, a vjerujem i Đani, taj meč se neće dogoditi, barem ne u FNC-u.“

Kada je riječ o nastavku karijere…

“Gdje ću nastaviti karijeru? To ćemo vidjeti dalje. Kako stvari stoje, nećete me gledati ni u Oktagonu ni u KSW-u, jer te organizacije neće ulaziti u rat s FNC-om zbog mene jer su tako dogovorile“, podvukao je Ilić u opširnom izlaganju.

Joker je zahvalio publici koja ga je, kako kaže, pritiskom javnosti „ubacila“ u FNC, te se zahvalio timu i ljudima koji rade u organizaciji.