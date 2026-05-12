Hrgović se oglasio uoči povratka u ring: ‘Udari i nemoj biti udaren’

Hrgović (19-1, 14 KO) u profesionalce je ušao nakon osvajanja olimpijske bronce 2016. godine i godinama se smatra jednim od najopasnijih teškaša. U karijeri je pobjeđivao Amira Mansoura, Erica Molinu, Zhileija Zhanga i Joea Joycea, dok mu je jedini poraz nanio Daniel Dubois tehničkim nokautom.

S druge strane, Allen (25-8-2, 20 KO) imao je znatno skromniji početak profesionalne karijere, no tijekom godina izgradio je prepoznatljivo ime u britanskom boksu.

Podsjetimo, Hrgović je tijekom 2025. godine već slavio protiv Joea Joycea i Davida Adeleyea, a nova pobjeda dodatno bi ga približila novom napadu na svjetsku titulu.