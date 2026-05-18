Olivier Giroud bit će komentator tijekom Svjetskog prvenstva

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Francuski napadač Olivier Giroud bit će komentator za BBC tijekom Svjetskog prvenstva, objavio je u ponedjeljak britanski javni emiter, koji će uz ITV prenositi natjecanje u Engleskoj.

Giroud, koji se povukao iz reprezentacije 2024. godine, pridružuje se skupini zvijezda među kojima su španjolski branič Cesar Azpilicueta, s kojim je igrao u Chelseaju, te bivši engleski reprezentativci Alan Shearer i Wayne Rooney.

Ugovor 39-godišnjeg Girouda s Lilleom istječe. U nedjelju, nakon posljednje utakmice sezone, trenutni najbolji strijelac francuske reprezentacije svih vremena s 57 golova u 137 nastupa, objavio je da je “nekoliko tjedana” razgovarao o mogućem produženju ugovora.

Bivši igrač Montpelliera proveo je više od desetljeća u engleskoj Premier ligi, igrajući za Arsenal (2012.-2018.) i Chelsea (2018.-2021.). Također je igrao u Sjedinjenim Državama jednu sezonu za Los Angeles FC, u sezoni 2024.-2025., prije nego što je potpisao za Lille.