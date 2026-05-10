Dubois u brutalnom meču nokautirao Wardleyja i još jednom stigao do svjetske titule

SK Fight 10. svi 20268:41 0 komentara
AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Daniel Dubois novi je WBO svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u Manchesteru tehničkim nokautom u 11. rundi pobijedio Fabija Wardleyja u brutalnom i dramatičnom meču punom preokreta.

Borba je za Duboisa počela loše jer je već u prvoj rundi završio u nokdaunu nakon snažnog udarca Wardleyja, a isto mu se dogodilo i u trećoj rundi. Iako je djelovalo da je u velikim problemima, Britanac se uspio oporaviti i postupno preuzeti kontrolu.

Od sredine borbe Dubois je bio sve dominantniji. Preciznim direktima i snažnim kombinacijama lomio je Wardleyja, kojem su tijekom meča lice i nos bili sve više oštećeni, ali je unatoč tome nastavio pružati otpor.

U 11. rundi Dubois je ponovno teško pogodio protivnika, nakon čega je sudac Howard Foster prekinuo borbu i proglasio ga novim prvakom.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)