Dubois u brutalnom meču nokautirao Wardleyja i još jednom stigao do svjetske titule

Borba je za Duboisa počela loše jer je već u prvoj rundi završio u nokdaunu nakon snažnog udarca Wardleyja, a isto mu se dogodilo i u trećoj rundi. Iako je djelovalo da je u velikim problemima, Britanac se uspio oporaviti i postupno preuzeti kontrolu.

Strickland šokirao svijet: Svladao je dosad nepobjedivog Chimaeva i ponovno postao UFC prvak

Od sredine borbe Dubois je bio sve dominantniji. Preciznim direktima i snažnim kombinacijama lomio je Wardleyja, kojem su tijekom meča lice i nos bili sve više oštećeni, ali je unatoč tome nastavio pružati otpor.

U 11. rundi Dubois je ponovno teško pogodio protivnika, nakon čega je sudac Howard Foster prekinuo borbu i proglasio ga novim prvakom.