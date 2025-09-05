Delija lakši nego inače na vaganju uoči debija za UFC, Poljak znatno teži

Na službenom vaganju imao je 108.4 kg, što je nešto manje nego u ranijim nastupima, dok je njegov protivnik Marcin Tybura bio osjetno teži – 116.1 kg.

Delija uoči debija za UFC: ‘Ne znam drugo osim dati sve od sebe i ići po pobjedu’

Glavna borba večeri u srednjoj kategoriji (do 84 kg) Nassourdine Imavov – Caio Borralho potvrđena je jer su oba borca zadovoljila kilažu.

Jedini problem imao je debitant Losene Keita u perolakoj kategoriji (do 66 kg), pa je njegov meč protiv Patricija “Pitbulla” Freirea otkazan.