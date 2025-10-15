Cro Cop se nakon 6 godina vraća u ring?! Sprema se spektakularan revanš

Podijeli :

Instagram/Roberto Soldić

Hrvatska borilačka legenda Mirko Cro Cop Filipović, hrvatska borilačka legenda, vraća se u ring.

Nakon šestogodišnje stanke Cro Cop se vraća u spektakularnom egzibicijskom meču protiv Fedora Emelianenka, donosi Večernji list.

Dvoboj između ovih ikona borilačkih sportova dogodit će se dvadeset godina nakon njihovog prvog i jedinog susreta u Saitami 28. kolovoza 2005. godine. Tada je Fedor pobijedio Mirka u borbi koja je proglašena jednom od najvećih MMA borbi svih vremena, a na kraju, više se nikada nisu susreli.

Za razliku od originalne borbe, ovaj će se revanš odvijati po boksačkim pravilima. Borba je inicijalno trebala biti održana u Japanu, ali došlo je do problema s dostupnim dvoranama pa organizatori traže drugu lokaciju.

Cro Cop se podsjetimo iz profesionalnog sporta povukao 2019. nakon što je doživio moždani udar.

Cro Copova karijera obilježena je impresivnim statistikama. Upisao je 38 pobjeda, 11 poraza i 2 neodlučena rezultata. Bio je osvajač Prideovog Grand Prixa 2006. godine i K-1 World Grand Prixa 2013. u zagrebačkoj Areni.