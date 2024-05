McGregor napao ‘re*arda’ Iliju Topuriju: ‘On nije nikakav prvak, Holloway će ga rastaviti!’

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Conor McGregor podijelio je svoje mišljenje o UFC prvaku u perolakoj kategoriji, Iliji Topuriji, tvrdeći da će ga Max Holloway slomiti u potencijalnoj borbi.

Conor McGregor konačno se vraća u UFC, 29. lipnja na UFC-u 303 na International Fight Weeku, kada će se boriti protiv Michaela Chandlera u borbi velter kategorije. Iako se Irac nije natjecao u perolakoj kategoriji od 2016. kada je osvojio naslov protiv Josea Alda, držao je oko na diviziji i rekao svoje mišljenje o trenutnom prvaku, Iliji Topuriji.

“Holloway je prelagan, prebrz, mislim da će ga Holloway rastaviti ako se bore. Holloway je to uspio, imao je tu titulu u perolakoj kategoriji koju je držao dugo vremena, sada je BMF. Topuria je za mene ne-prvak, on možda ima pojas, ali to je besmislen pojas po mom mišljenju dok ga on drži, ne vidim nikakvu privlačnost u tome.”

Ilia Topuria osvojio je naslov od Alexandera Volkanovskog još u veljači na UFC-u 298 i od tada je ‘The Great’ priznao da će uzeti dulju pauzu od borbi. McGregor je također prokomentirao australskog borca pero kategorije tvrdeći da će mu ‘skinuti glavu’.

“Nije me briga niti za njega. Skinuo bih mu glavu s ramena i to je činjenica”, rekao je McGregor.

Prethodno se šuškalo da će se ‘El Matador’ revanširati s Volkanovskim na UFC-u 305 u Perthu, no Topuria je nedavno dao naslutiti da mu je ponuđen potencijalni inauguracijski događaj u Španjolskoj, a Max Holloway je vjerojatni izazivač.