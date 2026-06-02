Benfica ekspresno pronašla zamjenu Mourinhu: Romano otkrio ime novog trenera

Nakon što je postalo jasno da José Mourinho odlazi na klupu madridskog Reala, lisabonski velikan ekspresno je reagirao i dogovorio dolazak novog šefa struke.
Ako je vjerovati Fabriziju Romanu i njegovoj čuvenoj “here we go” potvrdi, Benfica je riješila pitanje novog trenera za nadolazeću sezonu. Odlazak Joséa Mourinha u Real Madrid ispraznio je užarenu klupu na Estádio da Luzu, no uprava kluba nije gubila vrijeme.
Talijanski insajder objavio je da je novi strateg lisabonskih “Orlova” postao Marco Silva. Dosadašnji menadžer engleskog Fulhama postigao je puni dogovor s čelnicima kluba te će potpisati ugovor na dvije godine, uz opciju produljenja za još jednu sezonu (2+1).
Ovim potezom Benfica je osigurala kontinuitet domaćeg stručnjaka na svojoj klupi. Za 48-godišnjeg Marca Silvu ovo ujedno znači i veliki povratak u domovinu, gdje je na početku trenerske karijere s uspjehom vodio Estoril i Sporting, nakon čega je točno prije deset godina započeo svoju inozemnu avanturu preko Olympiacosa, Hull Cityja, Watforda, Evertona i Fulhama.
