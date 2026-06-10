FIFA zabranila Haitiju originalne dresove: Razlog nisu objavili

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(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver Image

Povratak reprezentacije Haitija na Svjetsko prvenstvo nakon više od pola stoljeća trebao je biti prilika za predstavljanje nacionalnog identiteta na najvećoj nogometnoj pozornici. No, prema pisanju Miami Heralda, momčad će na turniru nastupiti u izmijenjenoj opremi nakon što je FIFA odbila dio originalnog dizajna dresova.

Tvrtka Saeta, službeni dobavljač sportske opreme haićanske reprezentacije, priopćila je kako je FIFA tijekom procesa odobravanja procijenila da bi pojedini vizualni elementi mogli biti shvaćeni kao politička poruka. Zbog toga je zatražena prilagodba izgleda dresova prije početka natjecanja.

FIFA je uoči Svjetskog prvenstva promijenila važno pravilo: Evo što odlučuje ako su ekipe poravnate po broju bodova FIFA im ne priznaje nogometnu ligu, a oni su sada nakon 13 godina čekanja upisali dvije uzastopne pobjede

Ovo nije prvi put da se dizajn haićanske sportske opreme našao pod povećalom međunarodnih sportskih institucija. Ranije ove godine talijansko-haićanska dizajnerica Stella Jean bila je prisiljena izmijeniti uniforme olimpijske reprezentacije Haitija nakon što je Međunarodnog olimpijskog odbora zaključio da pojedini motivi nisu u skladu s pravilima koja zabranjuju političke, vjerske ili rasne poruke.

Sporni detalj tada je bio prikaz Toussainta Louverturea, jednog od ključnih vođa haićanske revolucije, prikazanog na crvenom konju u jurišu. Motiv je bio inspiriran djelom umjetnika Édouarda Duval-Carriéja, no na kraju je morao biti izmijenjen kako bi zadovoljio propise.

Rasprave su se vodile i oko ranijih dresova koje je izradila Saeta. Dio navijača smatrao je da geometrijski uzorci na bijelim garniturama podsjećaju na vèvè simbole, svetu ikonografiju povezanu s vudu tradicijom. Na drugim verzijama dresova nalazili su se elementi haićanske zastave i prikazi vojnika, kao hommage borbi za neovisnost zemlje.

Posebnu simboliku imao je i sam plasman na Svjetsko prvenstvo, ostvaren na 222. obljetnicu Bitke kod Vertièresa, odlučujuće bitke u kojoj su stanovnici Haitija izborili slobodu od Napoleonove Francuske.

Unatoč FIFA-inim primjedbama, još uvijek nije poznato koji je konkretan detalj na novim dresovima ocijenjen problematičnim. Iz Saete ističu da je projekt nastao u suradnji s Haićanskim nogometnim savezom te da je cilj bio odati priznanje ponosu, izdržljivosti i duhu haićanskog naroda, a ne slati političke poruke.

Tvrtka navodi da je tijekom više mjeseci razvijeno nekoliko različitih koncepata koji su prolazili standardne procedure odobravanja. Prema njihovim riječima, konačni dizajn zamišljen je kao posveta građanima koji svakodnevno doprinose razvoju zemlje.

Ni FIFA ni proizvođač opreme zasad nisu objavili dodatne detalje o spornim elementima. U međuvremenu je glasnogovornik Haićanskog nogometnog saveza Thecieux Jeanty potvrdio da će reprezentacija na Svjetskom prvenstvu nastupiti u drukčijem kompletu od onoga koji je prvotno bio planiran.

Haiti će svoj povratak na svjetsku scenu otvoriti utakmicom protiv Škotske 13. lipnja u Bostonu, nakon čega slijede susreti s Brazilom u Philadelphiji i Marokom u Atlanti. Reprezentacija je već napustila pripremni kamp u Port Saint Lucieju te se preselila u Atlantic City, gdje nastavlja završne pripreme za turnir.

Povratak na Svjetsko prvenstvo nakon 52 godine izazvao je veliko oduševljenje među navijačima, što je dovelo do snažne potražnje za službenim dresovima. Međutim, Saeta se trenutačno suočava s poteškoćama u zadovoljavanju interesa tržišta, pa su brojni neslužbeni proizvođači i trgovci iskoristili priliku za plasman vlastitih verzija navijačke opreme.