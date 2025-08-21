Boksačica s posebnim stanjem ne odustaje od SP-a unatoč novim pravilima

Podijeli :

Tajvanka Lin Yu-ting, jedna od dvije boksačice koje su bile u središtu rodnog spora na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, ne planira preskočiti Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu, rekao je u četvrtak za Reuters njezin trener Tseng Tzu-chiang.

U srijedu je upravno tijelo World Boxing objavilo da će boksačice na Svjetskom prvenstvu sljedećeg mjeseca morati proći obvezno testiranje spola, kao dio nove politike podobnosti.

Politika dolazi nešto više od godinu dana nakon što su Tajvanka Lin i Alžirka Imane Khelif osvojile zlato u Parizu usred spora oko spolnog podobnosti.

“Lin Yu-ting se upravo vratila s treninga u Južnoj Koreji i čekamo obavijest od tajvanskog upravnog tijela boksa o detaljima prijave dok se pripremamo za Svjetsko prvenstvo u boksu 2025.“, rekao je Tseng. „Nije razmišljala o povlačenju s natjecanja zbog novih testova spola. Dostavit ćemo sve relevantne dokumente koje su zatražili organizatori, kao dio uobičajenih postupaka.“

World Boxing, koji će nadzirati boksačka natjecanja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. nakon što mu je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) dodijelio privremeno priznanje, najavio je planove za testiranje u svibnju.

„Politika je osmišljena kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i osigurali jednaki uvjeti za muškarce i žene“, priopćilo je tijelo u srijedu.

Boksačice će proći PCR (lančana reakcija polimeraze) testove koristeći bris nosa ili usta, slinu ili krv, kako bi se provjerila prisutnost Y kromosoma, dodao je World Boxing. Muškarci imaju X i Y kromosom, dok žene imaju dva X kromosoma.

“World Boxing poštuje dostojanstvo svih pojedinaca i želi osigurati da je što inkluzivniji“, rekao je predsjednik WB-a Boris van der Vorst. “Ipak, u borilačkom sportu poput boksa, imamo dužnost brinuti se o sigurnosti i konkurentnosti i poštenju, što su ključna načela koja su vodila razvoj i stvaranje ove politike.“

Svjetsko prvenstvo održat će se od 4. do 14. rujna i prvo je koje organizira World Boxing otkako je zamijenio Međunarodnu boksačku asocijaciju (IBA) ranije ove godine.

Khelif je trebala sudjelovati na Svjetskom boksačkom turniru u Nizozemskoj u lipnju, ali je odlučila preskočiti ga ubrzo nakon što je tijelo objavilo planove za uvođenje testiranja spola.

Dvadesetšestogodišnjakinja je više puta rekla da je rođena kao žena, a u ožujku je rekla da će braniti titulu na Igrama u Los Angelesu 2028. godine. U srijedu je Khelif, koja se nije natjecala od pobjede u Parizu, demantirala tvrdnje svog bivšeg menadžera da se povukla iz sporta.