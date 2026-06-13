Kakva predstava Antonija Plazibata: Brutalno je nokautirao opasnog Marokanca u pravom borilačkom ratu!

SK Fight 13. lip 202621:49 0 komentara
Guliver

Antonio Plazibat (24-5) nastavio je pobjednički niz nakon povratka u Glory i na priredbi Collision 9 u Rotterdamu brutalnim nokautom u četvrtoj rundi svladao Marokanca Anisa Bouzida (49-6).

Hrvatski kickboksač tako je upisao drugu uzastopnu pobjedu nakon dugog izbivanja zbog ozljede i napravio veliki korak prema borbi za naslov prvaka teške kategorije.

Plazibat je odlično otvorio meč te već nakon pola minute snažnom ljevicom poslao Bouzida u nokdaun. Nastavio je pritiskati tijekom prve runde i u završnici još jednom ozbiljno uzdrmao protivnika, zbog čega su svi suci uvodnu dionicu bodovali u njegovu korist.

Marokanac je u drugoj rundi uzvratio agresivnijim pristupom i preuzeo inicijativu. Dobro je pogađao rukama i nogama te natjerao Plazibata na obranu, što mu je donijelo prednost kod većine sudaca.

Treća runda ponudila je otvorenu razmjenu teških udaraca, a nakon isteka regularnog dijela borbe četiri suca imala su rezultat 28:28, dok je jedan prednost dao hrvatskom borcu. Zbog većinskog neriješenog ishoda pobjednika je odlučila dodatna, četvrta runda.

U dodatnoj rundi Plazibat nije ostavio nikakvu dvojbu. Sredinom četvrte runde zasuo je Bouzida serijom razornih udaraca i nakon čak osam čistih udaraca nokautirao ga za impresivnu pobjedu i veliko slavlje u Rotterdamu.

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