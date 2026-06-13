Kakva predstava Antonija Plazibata: Brutalno je nokautirao opasnog Marokanca u pravom borilačkom ratu!

Antonio Plazibat (24-5) nastavio je pobjednički niz nakon povratka u Glory i na priredbi Collision 9 u Rotterdamu brutalnim nokautom u četvrtoj rundi svladao Marokanca Anisa Bouzida (49-6).
Hrvatski kickboksač tako je upisao drugu uzastopnu pobjedu nakon dugog izbivanja zbog ozljede i napravio veliki korak prema borbi za naslov prvaka teške kategorije.
Plazibat je odlično otvorio meč te već nakon pola minute snažnom ljevicom poslao Bouzida u nokdaun. Nastavio je pritiskati tijekom prve runde i u završnici još jednom ozbiljno uzdrmao protivnika, zbog čega su svi suci uvodnu dionicu bodovali u njegovu korist.
Marokanac je u drugoj rundi uzvratio agresivnijim pristupom i preuzeo inicijativu. Dobro je pogađao rukama i nogama te natjerao Plazibata na obranu, što mu je donijelo prednost kod većine sudaca.
Treća runda ponudila je otvorenu razmjenu teških udaraca, a nakon isteka regularnog dijela borbe četiri suca imala su rezultat 28:28, dok je jedan prednost dao hrvatskom borcu. Zbog većinskog neriješenog ishoda pobjednika je odlučila dodatna, četvrta runda.
U dodatnoj rundi Plazibat nije ostavio nikakvu dvojbu. Sredinom četvrte runde zasuo je Bouzida serijom razornih udaraca i nakon čak osam čistih udaraca nokautirao ga za impresivnu pobjedu i veliko slavlje u Rotterdamu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!