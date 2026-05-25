Ništa od HNL-a u Zaprešiću: Poznato gdje će Rudeš igrati domaće utakmice

Foto: NK Rudeš

Nakon dvije godine provedene u drugom razredu hrvatskog nogometa, Rudeš se vratio u HNL, a iduće sezone svoje će domaće utakmice igrati u Velikoj Gorici.

Odavno je poznato da će Rudeš iduće sezone igrati u HNL-u, a jedine dvojbe ostale su one oko lokacije njihovih domaćih susreta. Sada su i te nedoumice otklonjene – zagrebačka momčad dijelit će stadion s Goricom.

Klub iz zapadnog dijela Zagreba nije dobio licencu za igranje na svom stadionu te je prva želja bila selidba u Zaprešić. Ipak, s obzirom na to da će na stadionu Ivan Laljak-Ivić dogodine igrati B momčad Dinama u drugom razredu te Inker u trećoj ligi, morali su se okrenuti drugim rješenjima.

Predsjednik kluba Josip Šimunić i direktor Stipe Čondrić srećom su brzo pronašli alternativu te dogovorili podstanarstvo na Gradskom stadionu Velika Gorica na kojem će s Goricom naizmjenično igrati domaće susrete HNL-a u sezoni 2026./2027.

Podsjetimo, ulazak Rudešana u najviši rang hrvatskog nogometa odavno je riješena stvar, nakon što Cibalia i Dugopolje nisu dobili licence, a Sesvete istu nisu zatražile na vrijeme.

No, i da nije bilo administrativnih poteškoća, zagrebački klub bio bi siguran putnik u elitni razred. Sezonu su završili na prvoj poziciji sa 62 boda, pet više od Cibalije i Sesveta te osam više od Dugopolja.