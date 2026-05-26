Jakirović objavio emotivnu poruku nakon plasmana u Premier ligu: ‘Nastavit ćemo sanjati’

xPaulxChestertonx FIL-23419-0230 via Guliver Image

Sergej Jakirović je s Hull Cityjem senzacionalno izborio plasman u Premier ligu. Učinio je to s momčadi koja nije smjela plaćati odštete za igrače te kao ekipa koja je bila posljednja koja je izborila plasman u doigravanje. Takav uspjeh natjerao je bivšeg trenera Dinama, Rijeke i Gorice u SHNL-u da napiše emotivnu objavu na Instagramu.

“Dragi Tigrovi,

Sada kada su se emocije smirile, želio bih podijeliti nekoliko riječi koje su mi zaista bliske srcu. Svi vrlo dobro znate u kakvoj smo situaciji stigli u East Yorkshire i kakva su očekivanja bila postavljena pred nas.

Nismo tražili reflektore ni ulogu favorita u borbi za Premier ligu, ali od prvog dana disali smo kao jedno i sa svakom novom pobjedom naš momčadski duh postajao je sve snažniji. Kao trener ostvario sam velike pobjede, ali ono što se dogodilo u subotu na Wembleyu i jučer tijekom parade ulicama Hulla nešto je što će zauvijek ostati u albumu naših uspomena.

Tijekom finala, s moje lijeve strane stajali ste vi, vojska navijača koja nas je gurala naprijed od prvog kola, a na tribinama su bili moja obitelj i dragi prijatelji. Bilo je prekrasno podići trofej u takvoj atmosferi i spustiti zastor na ovu divnu godinu.

Za kraj, još jednom neću obećavati čuda, ali mogu vam jamčiti jednu stvar: Nastavit ćemo se usuđivati sanjati!”