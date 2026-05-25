Samouvjereni Arteta na proslavi titule: ‘U subotu ćemo biti prvaci Europe’

Paul Terry / Sportimage via Guliver Image

Arsenal je u nedjelju odigrao svoju posljednju utakmicu Premier lige. U gostujućem susretu porazili su Crystal Palace s 2:1 te su tako na sjajan način proslavili prvu titulu nakon 22 godine čekanja.

Topnici su na Selhurst parku odradili ceremoniju dodjele pehara i medalja, a nakon toga su igrači sa stručnim stožerom imali posebno druženje.

Tamo je govor odradio trener Topnika Mikel Arteta. U tom govoru izdvojio se jedan segment koji je stigao na samom kraju. Baskijski trener tada je svima u dvorani poručio:

“U subotu ćemo biti prvaci Europe.”

🗣️ Mikel Arteta: “On Saturday, we are going to be the champions of Europe!” 🤯🏆 pic.twitter.com/kvEJv2Vk2a — DailyAFC (@DailyAFC) May 25, 2026

Najavio je tako Arteta finale Lige prvaka koje je na rasporedu u 30. svibnja u Budimpešti. U subotu od 18 sati će Arsenal igrati u svojem drugom finalu Lige prvaka, a protivnik će im biti PSG, branitelj naslova koji ih je zaustavio prošle sezone u polufinalu.