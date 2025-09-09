Zagrebaši otvaraju Ligu prvaka: ‘Znamo da je pred nama najveći mogući izazov’

Podijeli :

Ranko Suvar CROPIX via Guliver

Rukometni klub Zagreb u srijedu u Bitoli protiv Pelistera započinje novu sezonu EHF Lige prvaka, a cilj je, kao i uvijek, dosegnuti nokaut fazu.

Slika momčadi bitno se promijenila u odnosu na prošlu sezonu, a Zagreb su napustili Zvonimir Srna (Montpellier Handall), Timur Dibirov (kraj karijere), Matej Mandić (Magdeburg SC), Maksimilijan Molc (Sesvete), Paolo Kraljević (SCM Politehnica Timisoara), objavio je RK Zagreb na svojoj web stranici.

Puno je novih lica u svlačionici, došli su Igor Karačić (Industria Kielce), Haris Suljević (Cangas), Stanislau Sadouski (SKA Minsk), Mateja Dodić (Metaloplastika), Giorgi Tskhovrebadze (VfL Gummersbach) i Aleksa Tufegdžić (Csurgoi).

Ždrijeb je Zagreb smjestio u društvo branitelja naslova SC Magdeburg, Barcelonu, PSG, OTP Bank Pick Szeged, Orlen Wislu Plock, GOG Gudme i Eurofarm Pelister. Zagrebaši otvaraju natjecanje protiv makedonskog prvaka Eurofarm Pelistera, ekipu Dejana Manaskova, Bogdana Radivojevića, Ilije Abutovića, Filipa Kuzmanovskog, Žarka Peshevskog, a dobili su i novog trenera, Španjolca Rubena Garabayu.

“Očekivanja su u Zagrebu uvijek velika. Već se neko vrijeme pripremamo za utakmicu s Pelisterom. Odraditi ćemo još jedan trening u Makedoniji i nadam se i vjerujem u srijedu biti spremni za ono što nas čeka u Bitoli. A znamo da nas čeka jedna teška utakmica, svjesni smo i atmosfere koju njihovi navijači naprave u toj dvorani i znamo da je pred nama najveći mogući izazov. Što se tiče njihove ekipe, treba reći da imaju novog trenera koji je unio neke novine i sada igraju u njegovom sustavu, što znači dosta duboko.

Ipak, kostur ekipe je ostao isti, igraju dosta smireno i na duge napade. Morat ćemo biti mentalno na visini zadatka da budemo strpljivi s tim njihovim dosta dugim napadima, te naravno pokušati postići što više lakih golova. Što se nas tiče, na put idemo sa 17 igrača, sutra ćemo nakon treninga na Ohridu odlučiti kojih 16 će konkurirati za utakmicu“, kazao je trener Andrija Nikolić, dok je Igor Karačić još motiviran za pobjede.

„Presretan sam da napokon dolazi ta utakmica i da smo završili s pripremnim periodom te da je period žestokog trčanja iza nas. U srijedu kreće naš europski put za koji smo se pripremali više od mjesec dana i ja se nadam da ćemo u njega zakoračiti uspješno. Osobno sam jako motiviran, a siguran sam da to vrijedi i za sve naše dečke. Nadam se i vjerujem da ćemo pružiti dobru partiju u Bitoli i ako nas malo i sreća pomazi onda bi se s osmijehom mogli vratiti u Zagreb. Mislim da su šanse podjednake. To je jedan jako vruć teren i zaista nije lako igrati u Bitoli, znam to jer sam godinama ovdje dolazio. Da bi se vratili sa željenim rezultatom svaki će igrač morati biti na tristo posto.

U odnosu na neke prijašnje godine, mislim da je Pelister bolje izbalansirana ekipa. Meni se osobno jako sviđa kako su posloženi, imaju spoj mladosti i iskustva i smatram da su dobro pokriveni na svim pozicijama. Ipak, vjerujem da naša ekipa ima sve što imaju i oni, a možda i malo više od toga. Uz veliku želju, borbenost i motiviranost, možemo pružiti pravi otpor i onda, kao što sam rekao, uz malo sreće možemo i do bodova.“