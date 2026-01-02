Veliki udarac za Hrvatsku uoči Eura, jedan od ključnih igrača propušta turnir?

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju uoči Europskog prvenstva, koje počinje za 15 dana, pogodio je ozbiljan udarac. Izbornik Dagur Sigurdsson vrlo vjerojatno će ostati bez Marina Šipića (29), jednog od najvažnijih igrača u momčadi, zbog teške ozljede koljena.

Iskusni pivot bio je jedan od nositelja igre na posljednjem Svjetskom prvenstvu, a posebno se pamti njegov presudan pogodak protiv Mađarske kojim je Hrvatska izborila četvrtfinale. Nažalost, pokazalo se da je ozljeda ozbiljnije prirode i mogućnost njegova nastupa na Euru svedena je na minimum.

Kao rješenje, Sigurdsson je aktivirao Zlatka Raužana, pivota RK Sesvete. Raužan je ove sezone skrenuo pozornost odličnim nastupima u Europskoj ligi i domaćem prvenstvu, a dodatni plus je što radi pod vodstvom Igora Vorija, legendarnog hrvatskog pivota koji ga odlično poznaje.

Hrvatska će natjecanje na Europskom prvenstvu otvoriti za točno 15 dana utakmicom protiv Gruzije, koja je na rasporedu u 18 sati.

Sigurdssonov popis za pripreme

Izbornik je objavio popis od 22 igrača koji nastavljaju pripreme za natjecanje.

Vratari: Kuzmanović, Matej Mandić, Slavić

Lijeva krila: David Mandić, Jelinić

Desna krila: Šoštarić, Glavaš

Pivoti: Načinović, Šušnja, Šimić, Raužan

Lijevi vanjski: Lučin, Srna, Mamić, Ljevar, Ćeško

Srednji vanjski: Cindrić, Pavlović

Desni vanjski: Ivan Martinović, Maraš, Klarica, Patrik Martinović