Šoštarić: Minus šest je bilo neprihvatljivo, nismo napravili faul prvih 20 minuta

Mario Šoštarić s osam je golova bio najbolji strijelac Hrvatske u pobjedi nad Gruzijom.

“Bitna su dva boda, ali dosta smo se potrošili. Znali smo da su Gruzijci odlični, pogotovo individualno s dobrim šuterima. Ušli smo u prevelikom grču, minus šest, to je neprihvatljivo. Moramo gledati pozitivno, vratili smo se i iščupali. Ovo je znak upozorenja, moramo bolje i koncentriranije. Bit će dosta teže protiv Nizozemaca”, rekao je Šoštarić za RTL.

Hrvatska je na otvaranju skupine E na Euru pobijedila Gruziju 32:29 iako je u prvom poluvremenu gubila šest razlike. Šoštarić je utakmicu završio s osam pogodaka.

Obrana je tek pred kraj s 5-1 izgledala malo bolje.

“U početku nismo napravili faul do 20. minute. Zato je bilo i Kuzmi teško braniti. Ostao je na streljani. Manda je obranio par šuteva i dao nam vjetar u leđa. To što smo morali koristiti obranu 5-1 pokazatelj je da nismo igrali dobro u obrani. Idemo se potući s Nizozemcima, ne smijemo biti u grču.”

A napad?

“Prvo moramo analizirati utakmicu i vidjeti šuteve, jesu li bili izrađeni. Svi se moramo međusobno analizirati. Sami sebi stvorili smo pritisak i moramo ga se osloboditi”, zaključio je Šoštarić.