HRVATSKA – GRUZIJA (18:00) Malmö sav u crveno-bijelim kockicama, počinje groznica Eura!

Rukomet 17. sij 202616:10 > 16:48 0 komentara
Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu od 18 sati otvara Europsko prvenstvo. U prvom kolu skupine E u švedskom Malmöu igra protiv autsajdera skupine Gruzije. Očekuje se pobjeda izabranika Dagura Sigurdssona, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

16:48

Švedska - zemlja (ne)sreće

Hrvatska je u ovom trodesetljetnom međunarodnom putu u nekoliko navrata nastupala na EP-u ili SP-u u Švedskoj. S miješanim rezultatima.

U toj smo zemlji ostvarili najlošiji rezultat u povijesti, posljednje 16. mjesto na Euru 2002., ali smo i igrali finale Eura 2020., ono kada su Šveđani bili domaćini s Austrijom i Norveškom. Hrvatska je tada u kultnom polufinalu u Stockholmu porazila Norvežane, a onda u finalu u istom gradu izgubila od Španjolske.

Na svjetskim prvenstvima u Švedskoj Hrvatska je 2011. zauzela peto mjesto, a 2023. (sudomaćinstvo s Poljskom) 9. mjesto. Na tom potonjem turniru Hrvatska je u drugom krugu baš u Malmöu odigrala 32:32 s Danskom te je usprkos pobjedama nad Belgijom i Bahreinom ostala bez polufinala.

16:40

Hrvatska 17. put na Euru

Hrvatska ovog siječnja po 17. put nastupa na Europskom prvenstvu. Samo na tom natjecanju nije osvojila zlato, iako je u nekoliko navrata došla jako blizu.

Bila je finalist 2008., 2010. i 2020. godine te polufinalist 1994., 2012., 2014. i 2016.

Na zadnja dva Eura, međutim, Hrvatska je ispala u skupini drugog kruga. Prije četiri godine u Mađarskoj i Slovačkoj zauzela je 8. mjesto, a prije dvije godine u Njemačkoj 11.

Objektivno, Hrvatska vjerojatno ne spada u krug favorita za osvajanje zlata, pa čak i medalje na ovom Euru, ali povoljan ždrijeb mogao bi Sigurdssonove izabranike pogurati blizu borbe za medalje. Naime, naša se skupina križa sa skupinom D (Slovenija, Švicarska, Farski Otoci, Crna Gora) i skupinom F (Island, Mađarska, Poljska, Italija). Dakle, Danska, Francuska, Španjolska i Norveška u suprotnom su dijelu ždrijeba od Hrvatske, što je dobra vijest.

16:33

Tri poraza u nizu Hrvatske

Što se priprema Hrvatske tiče, rezultatski to nije izgledalo dobro, ali pozitivno je što Sigurdsson ima više-manje najjaču postavu na raspolaganju.

Hrvatska je izgubila oba testa protiv Njemačke, a prije toga i od Švicarske početkom studenog, tako da u Euro ulazi na papiru s tri vezana poraza. No, jasno je kako te utakmice neće igrati značajnu ulogu u večerašnjem ogledu s Gruzijom.

U kvalifikacijama je Hrvatska lako osvojila skupinu sa šest pobjeda iz šest utakmica protiv Češke, Belgije i Luksemburga.

16:28

Najbolji Gruzijci igraju u - Hrvatskoj

Gruzija je relativno novo ime na europskoj sceni u smislu nastupanja na Euru. Debitirali su tek prije dvije godine i zanimljivo i tada su u skupini bili smješteni sa Švedskom i Nizozemskom. Na otvaranju su poraženi od Nizozemske uz dobru igru (34:29), potom su izgubili 16 razlike od Švedske (42:26), a onda su pobijedili protiv Bosne i Hercegovine 22:19. Nisu izborili drugi krug, ali su ostvarili povijesni uspjeh.

Na tom valu krenuli su u kvalifikacije za aktualni Euro. Zauzeli su drugo mjesto iza Islanda, a ispred Grčke i opet BiH. Island i Gruzija tako su se plasirali na EP.

U pripremama za Euro, protekle jeseni porazili su respektabilne suparnike Slovačku i Rumunjsku te izgubili od Ukrajine. Svakako, riječ je o reprezentaciji koja napreduje iz godine u godinu, što je mjerljivo njihovim rezultatima, ali Hrvatska je ipak kvalitetnija i njezina pobjeda ne bi trebala doći u pitanje.

Najpoznatiji igrači Gruzije su vratar Gigi Ruhadze i desni vanjski Giorgi Tskhoverbadze, zanimljivo obojica igraju u - Hrvatskoj. Ruhadze u Bjelovaru, a Tskhoverbadze u Zagrebu. U jačim ligama poput Francuske i Njemačke igraju lijevi vanjski Nikoloz Kalandadze (Chambery), pivot Erekle Arsenašvili (Tremblay) i desni vanjski Zurabi Gogava (Lemgo). Ostali igrači članovi su klubova iz Rusije, Srbije, Sj. Makedonije, Islanda, Poljske, Rumunjske, Litve te jasno Gruzije.

16:14

Sigurdsson prekrižio četvoricu

Izbornik Dagur Sigurdsson odabrao je momčad na koju računa večeras. Višak su Dino Slavić, Zlatko Raužan, Dijano Ćeško i Ivano Pavlović.

 

 

16:13

Hrvatska otvara protiv Gruzije

Lijep pozdrav i dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Gruzija na Europskom rukometnom prvenstvu kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska.

Od 18 sati Hrvatska i Gruzija otvaraju skupinu E u kojoj će u 20:30 igrati Švedska i Nizozemska. Protiv Nizozemaca Hrvatska igra drugu utakmicu, a protiv domaćina Švedske treću.

Jasno je kako protiv Gruzije Hrvatska nema pravo na kiks jer se radi o najslabijoj momčadi skupine. Ključna će biti utakmica s Nizozemcima, koji napreduju iz godine u godinu, a onda, ako se Nizozemce pobijedi, sa Šveđanima bi se vjerojatno odlučivalo o prvom mjestu skupine. Osvajanje skupine donosi i prenošenje boda ili dva u drugi krug.

