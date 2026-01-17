HRVATSKA – GRUZIJA (18:00) Malmö sav u crveno-bijelim kockicama, počinje groznica Eura!

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu od 18 sati otvara Europsko prvenstvo. U prvom kolu skupine E u švedskom Malmöu igra protiv autsajdera skupine Gruzije. Očekuje se pobjeda izabranika Dagura Sigurdssona, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Švedska - zemlja (ne)sreće
Hrvatska je u ovom trodesetljetnom međunarodnom putu u nekoliko navrata nastupala na EP-u ili SP-u u Švedskoj. S miješanim rezultatima.
U toj smo zemlji ostvarili najlošiji rezultat u povijesti, posljednje 16. mjesto na Euru 2002., ali smo i igrali finale Eura 2020., ono kada su Šveđani bili domaćini s Austrijom i Norveškom. Hrvatska je tada u kultnom polufinalu u Stockholmu porazila Norvežane, a onda u finalu u istom gradu izgubila od Španjolske.
Na svjetskim prvenstvima u Švedskoj Hrvatska je 2011. zauzela peto mjesto, a 2023. (sudomaćinstvo s Poljskom) 9. mjesto. Na tom potonjem turniru Hrvatska je u drugom krugu baš u Malmöu odigrala 32:32 s Danskom te je usprkos pobjedama nad Belgijom i Bahreinom ostala bez polufinala.
Hrvatska 17. put na Euru
Hrvatska ovog siječnja po 17. put nastupa na Europskom prvenstvu. Samo na tom natjecanju nije osvojila zlato, iako je u nekoliko navrata došla jako blizu.
Bila je finalist 2008., 2010. i 2020. godine te polufinalist 1994., 2012., 2014. i 2016.
Na zadnja dva Eura, međutim, Hrvatska je ispala u skupini drugog kruga. Prije četiri godine u Mađarskoj i Slovačkoj zauzela je 8. mjesto, a prije dvije godine u Njemačkoj 11.
Objektivno, Hrvatska vjerojatno ne spada u krug favorita za osvajanje zlata, pa čak i medalje na ovom Euru, ali povoljan ždrijeb mogao bi Sigurdssonove izabranike pogurati blizu borbe za medalje. Naime, naša se skupina križa sa skupinom D (Slovenija, Švicarska, Farski Otoci, Crna Gora) i skupinom F (Island, Mađarska, Poljska, Italija). Dakle, Danska, Francuska, Španjolska i Norveška u suprotnom su dijelu ždrijeba od Hrvatske, što je dobra vijest.
Tri poraza u nizu Hrvatske
Što se priprema Hrvatske tiče, rezultatski to nije izgledalo dobro, ali pozitivno je što Sigurdsson ima više-manje najjaču postavu na raspolaganju.
Hrvatska je izgubila oba testa protiv Njemačke, a prije toga i od Švicarske početkom studenog, tako da u Euro ulazi na papiru s tri vezana poraza. No, jasno je kako te utakmice neće igrati značajnu ulogu u večerašnjem ogledu s Gruzijom.
U kvalifikacijama je Hrvatska lako osvojila skupinu sa šest pobjeda iz šest utakmica protiv Češke, Belgije i Luksemburga.
Najbolji Gruzijci igraju u - Hrvatskoj
Gruzija je relativno novo ime na europskoj sceni u smislu nastupanja na Euru. Debitirali su tek prije dvije godine i zanimljivo i tada su u skupini bili smješteni sa Švedskom i Nizozemskom. Na otvaranju su poraženi od Nizozemske uz dobru igru (34:29), potom su izgubili 16 razlike od Švedske (42:26), a onda su pobijedili protiv Bosne i Hercegovine 22:19. Nisu izborili drugi krug, ali su ostvarili povijesni uspjeh.
Na tom valu krenuli su u kvalifikacije za aktualni Euro. Zauzeli su drugo mjesto iza Islanda, a ispred Grčke i opet BiH. Island i Gruzija tako su se plasirali na EP.
U pripremama za Euro, protekle jeseni porazili su respektabilne suparnike Slovačku i Rumunjsku te izgubili od Ukrajine. Svakako, riječ je o reprezentaciji koja napreduje iz godine u godinu, što je mjerljivo njihovim rezultatima, ali Hrvatska je ipak kvalitetnija i njezina pobjeda ne bi trebala doći u pitanje.
Najpoznatiji igrači Gruzije su vratar Gigi Ruhadze i desni vanjski Giorgi Tskhoverbadze, zanimljivo obojica igraju u - Hrvatskoj. Ruhadze u Bjelovaru, a Tskhoverbadze u Zagrebu. U jačim ligama poput Francuske i Njemačke igraju lijevi vanjski Nikoloz Kalandadze (Chambery), pivot Erekle Arsenašvili (Tremblay) i desni vanjski Zurabi Gogava (Lemgo). Ostali igrači članovi su klubova iz Rusije, Srbije, Sj. Makedonije, Islanda, Poljske, Rumunjske, Litve te jasno Gruzije.
Sigurdsson prekrižio četvoricu
Izbornik Dagur Sigurdsson odabrao je momčad na koju računa večeras. Višak su Dino Slavić, Zlatko Raužan, Dijano Ćeško i Ivano Pavlović.
Hrvatska otvara protiv Gruzije
Lijep pozdrav i dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Gruzija na Europskom rukometnom prvenstvu kojemu su domaćini Danska, Norveška i Švedska.
Od 18 sati Hrvatska i Gruzija otvaraju skupinu E u kojoj će u 20:30 igrati Švedska i Nizozemska. Protiv Nizozemaca Hrvatska igra drugu utakmicu, a protiv domaćina Švedske treću.
Jasno je kako protiv Gruzije Hrvatska nema pravo na kiks jer se radi o najslabijoj momčadi skupine. Ključna će biti utakmica s Nizozemcima, koji napreduju iz godine u godinu, a onda, ako se Nizozemce pobijedi, sa Šveđanima bi se vjerojatno odlučivalo o prvom mjestu skupine. Osvajanje skupine donosi i prenošenje boda ili dva u drugi krug.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!