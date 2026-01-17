HRVATSKA – GRUZIJA (18:00) Malmö sav u crveno-bijelim kockicama, počinje groznica Eura!

Hrvatska je u ovom trodesetljetnom međunarodnom putu u nekoliko navrata nastupala na EP-u ili SP-u u Švedskoj. S miješanim rezultatima.

U toj smo zemlji ostvarili najlošiji rezultat u povijesti, posljednje 16. mjesto na Euru 2002., ali smo i igrali finale Eura 2020., ono kada su Šveđani bili domaćini s Austrijom i Norveškom. Hrvatska je tada u kultnom polufinalu u Stockholmu porazila Norvežane, a onda u finalu u istom gradu izgubila od Španjolske.

Na svjetskim prvenstvima u Švedskoj Hrvatska je 2011. zauzela peto mjesto, a 2023. (sudomaćinstvo s Poljskom) 9. mjesto. Na tom potonjem turniru Hrvatska je u drugom krugu baš u Malmöu odigrala 32:32 s Danskom te je usprkos pobjedama nad Belgijom i Bahreinom ostala bez polufinala.