Martinović: Na početku je bio kaos, nećemo dobro spavati večeras

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatski rukometaši pobjedom su protiv Gruzije otvorili Europsko prvenstvo, ali pokazali su puno slabosti i neuvjerljivu igru. Svjesni su toga i naši reprezentativci.

“Veliki kaos na početku. Svi smo startali u grču. Imao sam osjećaj kao da želimo dati i previše pa nismo nalazili našu igru. Svi danas igraju rukomet. hvala Bogu nismo se predali. Dva boda su tu, to je najvažnije”, komentirao je za RTL kapetan Ivan Martinović.

Upravo je Martinović u završnici zabio nekoliko važnih golova koji su slomili Gruzijce. Ukupno je poentirao četiri puta. Završilo je 32:29 za Hrvatsku iako je Gruzija u prvom poluvremenu vodila i šest razlike.

Sada slijede Nizozemci.

“Imamo dan odmora za pripremu. Nizozemska igra još bolje i brže. Velika zahvala navijačima koji su nas bodrili, to nam je pomoglo i nadam se da će tako biti i bolje. Veći je problem psiha, nećemo tako dobro spavati večeras… Ali trebamo se smiriti i opustiti. Uvijek je ta prva utakmica najteža. Znam da ćemo sljedeću bolje startati”, poručio je Martinović.