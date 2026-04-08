Slatke brige za Sigurdssona: Hrvatski dvojac odveo svoju momčad u četvrfinale Lige prvaka

Guliver Image

Rukometaši francuskog Nantesa i mađarskog PICK Szegeda plasirali su se u četvrtfinale EHF lige prvaka.

Szeged je kod poljskog Kielcea odigrao 32-32 i prošao dalje zahvaljujući pobjedi 26-23 iz prve utakmice. Kod Mađara su hrvatski reprezentativci Mario Šoštarić i Marin Jelinić zabili po pet golova.

Mađari će u četvrtfinalu igrati s europskim prvakom Magdeburgom, za kojeg nasupa hrvatski vratar Matej Mandić.

Nantes je kod kuće slavio s protiv danskog GOG Gudmea 40-26 i potvrdio pobjedu iz prvog susreta (34-33). Francuze za plasman na Final Four čeka Barcelona.