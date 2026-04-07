Povijesni Nexe! Izborili četvrtfinale Europske lige s Duvnjakovim Kielom

Podijeli :

RK NEXE

RK Nexe izborio je plasman u četvrtfinale EHF European League. U uzvratnoj utakmici osmine finala u Našicama svladao je IFK Kristianstad rezultatom 32:27 te s ukupnih 68:61 prošao među osam najboljih.

U borbi za polufinale čeka ih THW Kiel, za koji nastupaju hrvatski reprezentativci Domagoj Duvnjak i Veron Načinović.

Nexe je u uzvrat ušao s dva gola prednosti iz prve utakmice, no nakon prvog poluvremena gosti su vodili 14:15. Ipak, domaći su u nastavku napravili ključnu seriju 4:0 i do kraja susreta zadržali kontrolu.

Najefikasniji u redovima Nexea bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, dok je Aleksandar Cenić dodao pet. Na vratima se istaknuo Marcel Jastrzębski s 15 obrana iz 33 udarca. Kod Kristianstada su po pet golova zabili Axel Månsson i Einar Bragi Aðalsteinsson.