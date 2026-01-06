Sjajni hrvatski rukometni reprezentativac pred transferom karijere?

Prema Bildu, njemački prvoligaš ozbiljno je zainteresiran za hrvatskog reprezentativca Filipa Glavaša (28) iz RK Zagreba, kojem ugovor istječe 30. lipnja, pa će na ljeto biti slobodan igrač.

Glavaš bi time mogao ostvariti transfer karijere jer dosad nije igrao izvan Hrvatske i Slovenije. Pažnju Melsungena privukao je igrama za Zagreb i reprezentaciju, s kojom je na SP-u 2025. osvojio srebro uz 39 golova.

Trenutačno je 12. strijelac Lige prvaka s 56 pogodaka i uvjerljivo najbolji strijelac Zagreba.

Interes Melsungena upućuje na to da klub traži rješenje na desnom krilu, osobito jer Dimitriju Ignatovu istječe ugovor na kraju sezone, dok je kapetan Timo Kastening nedavno produžio suradnju do 2029. godine.