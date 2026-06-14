Real Madrid ekspresno pronašao alternativu za Gvardiola

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Član Furije nakon Mundijala seli u španjolsku prijestolnicu.

Marc Cucurella karijeru će nastaviti u Real Madridu, objavio je poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Španjolski reprezentativac trebao bi napustiti Chelsea nakon završetka Svjetskog prvenstva, a madridski velikan za njegov dolazak navodno će aktivirati odštetnu klauzulu vrijednu 50 milijuna eura.

Prema dostupnim informacijama, pregovori su završeni vrlo brzo, a između svih uključenih strana već je postignut usmeni dogovor. Romano je transfer potvrdio svojom prepoznatljivom oznakom “here we go”, koja u pravilu označava da je posao praktički zaključen.

Dolaskom Cucurelle Real bi riješio pitanje lijevog braniča dovođenjem igrača s bogatim iskustvom igranja na najvišoj razini. Španjolac je posljednjih sezona bio jedan od važnijih igrača Chelseaja, a standardan je član Furije.

Zanimljivo, vijest o njegovu transferu pojavila se nedugo nakon što je objavljeno da je Joško Gvardiol na korak do potpisa novog ugovora s Manchester Cityjem. Budući da se mjesecima špekuliralo o interesu Reala za hrvatskog reprezentativca, novi razvoj događaja sugerira da su se u Madridu okrenuli drugim rješenjima, dok Gvardiol ipak, čini se, ostaje na Etihadu.

Cucurella je u Chelsea stigao 2022. godine iz Brightona u transferu vrijednom 65 milijuna eura. Od tada je za londonski sastav odigrao 163 utakmice, postigao devet pogodaka i upisao 13 asistencija.

Za reprezentaciju Španjolska nastupio je 24 puta te se trenutačno priprema za Svjetsko prvenstvo, na kojem će pokušati s reprezentacijom ponoviti uspjeh s posljednjeg Europskog prvenstva, koje su Španjolci osvojili.