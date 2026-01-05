Sigurdsson pozvao zamjenu za ozlijeđenog Leona Ljevara

Podijeli :

xLobeca MaxxPetershansx via Guliver

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson bio je prisiljen na promjenu u sastavu nakon ozljede Leona Ljevara.

Kako doznaje Germanijak, njegovo mjesto u reprezentaciji zauzet će Ante Ivanković (24), lijevi vanjski koji ove sezone nastupa za GRK Ohrid u sjevernomakedonskoj Superligi.

Ivanković je rukometno stasao u Dubravi, afirmirao se u Celju s kojim je igrao europska natjecanja, a u karijeri je nastupao i u njemačkoj Bundesligi za Stuttgart. Trenutačno ima važnu ulogu u ambicioznom projektu Ohrida.

Sigurdsson se odlučio za Ivankovića zbog njegovog profila, iskustva i kvalitetnog šuta s distance. Već je bio član mlađih hrvatskih selekcija, a za seniorsku reprezentaciju debitirao je u travnju 2023., što bi mu trebalo olakšati prilagodbu. Hoće li dobiti veću minutažu ili biti opcija za rotaciju, pokazat će nadolazeće obveze.