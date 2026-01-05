EHF izabrao najbolje svih vremena: Karabatić je prvi, a evo što pišu o Baliću i Duvnjaku

Podijeli :

9501009 via Guliver

Europski rukometni savez je uoči Europskog prvenstva koje počinje 15. siječnja objavio tekst o najboljih rukometašima svih vremena.

Novinar Bjorn Pazen na prvo je mjesto smjestio Nikolu Karabatića kojeg naziva najvećim svih vremena.

Francuz srpskog podrijetla drži brojne rekorde među kojima su i četiri naslova europskih prvaka, četiri medalje sa svjetskih prvenstava te tri s Olimpijskih igara.

“Ako je Karabatić GOAT (najveći svih vremena), onda je Balić nedovršen. Bio je najbolji igrač turnira 2004. i 2006. godine i dio All-Star tima četiri puta. Dvaput je bio u finalu, ali nikad nije osvojio trofej. Nadmašio ga je samo nasljednik Domagoj Duvnjak, koji je bio u tri finala.

Bio je najbolji igrač na svijetu 2003. i 2006. godine, najbolji strijelac Europskog prvenstva 2008. godine i najbolji igrač na pet uzastopnih turnira od 2004. do 2007. godine. Usto, Balić je bio i prvak svijeta 2003. godine te olimpijski prvak 2004. godine”, objašnjava EHF-ov novinar.

Osim njih, spominje i reprezentaciju Švedske iz razdoblja od 1994. do 2002. godine, Talanta Dušebajeva te Mikkela Hansena.