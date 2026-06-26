Rukometaši Zagreba saznali suparnike u Ligi prvaka

Rukometaši Zagreba će u novoj sezoni i novom formatu Lige prvaka igrati u skupini C s danskim Aalborgom, francuskim Paris Saint-Germainom i slovenskim Celjem, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.

U novom formatu Lige prvaka u prvom dijelu grupne faze klubovi su podijeljeni u šest skupina sa po četiri kluba. Prva dvije momčadi prema plasmanu na ljestvici nastavit će natjecanje u drugom dijelu grupne faze, a preostale dvije momčadi iz svake od šest skupina će se uključiti u Europsku ligu.

U drugom dijelu grupne faze će biti sastavljene dvije skupine po šest klubova: jednu skupinu će činiti po dva najbolja kluba iz skupina A, B i C iz prvog dijela, a druga će biti popunjena klubovima iz skupina D, E i F.

Najbolja četiri kluba iz tako formiranih skupina će izboriti plasman u četvrtfinale u kojem će se boriti za mjesto na Final Fouru, koji će i u novoj sezoni biti održan u velebnoj Lanxess Areni u Koelnu (12. i 13. lipnja 2027.).

Prvo kolo u novom formatu Lige prvaka bit će odigrano 9. i 10. rujna, a cijeli raspored će biti objavljen uskoro.

Skupine rukometne Lige prvaka 2026./2027.

SKUPINA A : Veszprem (Mađarska), Fuechse Berlin (Njemačka), Porto (Portugal), Partizan (Srbija)

SKUPINA B : Nantes (Francuska), Melsungen (Njemačka), Wisla Plock (Poljska), Vardar 1961 (Sjeverna Makedonija)

SKUPINA C : Aalborg (Danska), Paris Saint-Germain (Francuska), ZAGREB (HRVATSKA), Celje (Slovenija)

SKUPINA D : Sporting (Portugal), PICK Szeged (Mađarska), GOG Gudme (Danska), Kristianstad (Švedska)

SKUPINA E : Barcelona (Španjolska), Montpellier (Francuska), Dinamo Bukurešt (Rumunjska), Aarhus (Danska)