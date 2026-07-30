Hrvatice slavile s nevjerojatnih 63 razlike i ispisale povijest

Podijeli :

Jure Banfi / kolektiff

Mlade hrvatske rukometašice deklasirale su Fidži s nestvarnih 67:4 u Rumunjskoj, ostvarivši tako najuvjerljiviju pobjedu u povijesti mlađe juniorske reprezentacije.

Nakon što su u uvodnom dijelu utakmice serijom 18:0 razbile suparnice, izabranice Ivana Jerkovića su do poluvremena vodile 33:2, a u nastavku su rotirale sastav i mirno privele susret kraju.

Predvodila ih je nezaustavljiva Maja Elena Hajdinjak s 19 pogodaka iz 20 šuteva, dok je sjajan golmanski trojac skupio ukupno 19 obrana.

Nakon ove povijesne pobjede, Hrvatsku u subotu očekuje ključni ogled protiv Francuske u borbi za drugi krug Svjetskog prvenstva.