Jagušiću je krenulo, opet je postigao pogodak za Panathinaikos!

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Yannis Halas via Guliver Images

Nakon teške polusezone u kojoj nije previše igrao, Adriano Jagušić polako dolazi na svoje u Panathinaikosu. Sada je postigao pogodak na putu prema središnjoj fazi Konferencijske lige.

Tijekom ljetnih priprema Jagušić (20) se očito nametnuo novom treneru Jacobu Neestrupu budući da je u svim dosadašnjim utakmicama bio starter.

Oba puta protiv mađarskog Paksa u drugom pretkolu Konferencijske lige – kada je čak i zabio u revanšu – a onda i sada u trećem pretkolu protiv CSKA 1948 Sofije.

U prvom dvoboju u Ateni Jagušić je doveo Panathinaikos u vodstvo pogotkom u 21. minuti. Ubacio je Argentinac Andino, a bivši igrač Slaven Belupa glavom je pogodio za 1:0.

Raduje ovakav ulazak Jagušića u sezonu s obzirom na to da se na njega u budućnosti računa u A reprezentaciji Hrvatske. Protekle polusezone nije mu išlo, nije bio standardan kod Rafe Beniteza, ali ova bi sezona mogla biti kudikamo uspješnija i plodnija. Ne samo što igra redovito, već i sve češće postiže pogotke, po čemu je između ostalog bio poznat i u Koprivnici. Prethodno je, tijekom ljetnih priprema, zabio gol i Grasshoppersu.