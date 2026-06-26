Rukometašice Podravke u skupini s prošlosezonskim finalistima Lige prvakinja

Rukometašice Podravke će se u sljedećoj sezoni Lige prvakinja natjecati u skupini B s prošlosezonskim finalistima ovog natjecanja, u kojem je francuski Metz bio bolji od mađarskog Gyoerija, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču.

Osim ove tri ekipe, u skupini B će još igrati danski predstavnici Odense i Nykoebing Falster, rumunjska Gloria Bistrita, norveški Storhamar i njemački Blomberg-Lippe.

Od klubova protiv kojih su Koprivničanke igrale u prethodnoj sezoni elitnog europskog natjecanja, također u skupini B, tu je samo Odense.

Podravka je u prošloj sezoni osvojila šesto mjesto u skupini i plasirala se u osminu finala, u kojoj su hrvatske prvakinje poražene od danskog Esbjerga.

Prvo kolo Lige prvakinja bit će odigrano 5. i 6. rujna, a grupni dio će završiti u veljači 2027. Završni turnir četiri najbolje ekipe na rasporedu je 29. i 30. svibnja 2027., a domaćin Final Foura je Budimpešta.

Skupine rukometne Lige prvakinja 2026./2027.

SKUPINA A : Esbjerg (Danska), CSM Bukurešt (Rumunjska), Ferencvaros (Mađarska), Brest Bretagne (Francuska), Krim (Slovenija), Borussia Dortmund (Njemačka), Sola (Norveška), Budućnost (Crna Gora).