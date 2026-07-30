Napustio nas je Zlatko Žagmešter, proslavljeni zagrebački rukometaš kojem su ‘oteli’ zlato s OI

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Rukometni sportski svijet u Hrvatskoj kao “grom iz vedra neba“ pogodila je vijest o smrti jednog od naših najvećih rukometaša svih vremena. U utorak, 28. srpnja 2026. godine nakon duge i teške bolesti, umro je Zlatko Žagmešter.

Zlatko Žagmešter rođen je u Zagrebu, 06.07.1943. godine i jedan od najboljih i najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena. Žagmešterova karijera bila je satkana od rekorda koje do danas nitko na ovim prostorima nije uspio nadmašiti. Već s 14 godina ulazi u RK Zagreb i postaje najmlađi igrač u povijesti prvenstva bivše države. Njegov munjeviti uspon nastavlja se u RK Prvomajskoj (kasnije RK Medveščak), s kojim osvaja naslove državnog prvaka i kupa, igrajući i povijesno finale Kupa europskih prvaka 1965. Njegov nevjerojatni talent ubrzo je prerastao lokalne okvire. Sa samo 19 godina postao je najmlađi član seniorske reprezentacije Jugoslavije u povijesti. Na Svjetskom prvenstvu u Pragu 1964., ugledno češko „Rude Pravo“ proglašava ga najvećom nadom svjetskog prvenstva, a „Československy sport“ uvrštava ga u idealnu sedmorku svijeta, uz bok najvećim rukometnim ikonama tog doba. Kao dvadesetogodišnjak dobiva poziv u reprezentaciju svijeta.

Svojim radom, znanjem i sportskim iskustvom nevjerotatno je mnogo dopinio razvoju rukometa u Hrvatskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Izuzetno bogato rukometno znanje, Zlatko Žagmešter, za prijatelje Žaga, svesrdno je prenosio je na mlađe dobne kategorije. On je znao prepoznati talente, ali isto tako i utjecati na uključivanje djece – dječaka od najmlađe dobi u sport, a posebno rukomet. Svojim djelovanjem i danas je pojam sportske pripreme i zalaganja na treningu i utakmicama.

Našeg dragog Žagu nije bilo teško voljeti. Jer on je bio jedinstvena pojava u zagrebačkom i hrvatskom rukometu. Bio je “fanatik” treninga i rada, bio je poznat po izuzetnoj fizičkoj spremi, visokom i snažnom skok-šutu. Bio je i ostao jedini rukometaš s područja bivše države koji je redovno postizao pogotke s 12 do 14 metara udaljenosti. I dan danas ostao je jedini rukometaš koji je u devet godina profesinolane karijere postigao više od 5000 pogodaka. Igrao je za Dinamo, Prvomajsku, Medveščak, Zagreb, Solingen i Mulhouse. Dvaput je igrao finale Kupa prvaka, oba izgubio, a od velikih natjecanja ima broncu sa SP-a 1970. Trebao je imati i zlatnu medalju s Igara u Münchenu 1972. godine, ali kako život često piše neobične priče, tadašnji izbornik nije ga vodio u Muchen.

Zlatko Žagmešter dobitnik je godišnje Državne nagrade za sport; Franjo Bučar 2023., a te iste godine dobio je i Nagradu HOO-a Matija Ljubek.

Dragi naš Žaga, hvala ti na svemu što si napravio za hrvatski rukomet. Počivao u miru – objavio je HRS.